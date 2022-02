Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arturo Vidal plus proche que jamais ?

Publié le 10 février 2022 à 18h30 par A.C.

Le mercato hivernal vient à peine de fermer ses portes, mais Pablo Longoria semble déjà travailler sur un gros dossier pour l’été, avec Arturo Vidal.

C’est un nom qui revient régulièrement depuis un an. Lié à Jorge Sampaoli par un passage en commun en sélection chilienne, Arturo Vidal serait un atout indéniable pour l’Olympique de Marseille. C’est surement ce qu’a pensé Pablo Longoria, puisque lors du dernier mercato estival la presse italienne a parlé en long et en large des tentatives de l’OM pour convaincre Vidal à quitter l’Inter. Ses propres dirigeants auraient d’ailleurs été plus qu’heureux de le voir partir, puisque cela leur aurait permis d’économiser un salaire de 8,5M€ net par an. Finalement rien ne s’est fait, puisque Vidal est resté à l’Inter où il doit se contenter de quelques bouts de matchs avec Simone Inzaghi, qui lui préfère largement Marcelo Brozovic ou encore Hakan Çalhanoğlu. La suspension de Nicolo Barella pourrait lui offrir du temps de jeu, mais un départ semble désormais devenu inévitable...

Longoria travaille déjà avec le clan Vidal

Le principal intéressé l’a compris ! La Tercera a tout récemment annoncé qu’Arturo Vidal aurait pris la décision de quitter l’Inter, alors que son contrat se termine en 2023. Pas question pour le moment de revenir en Amérique du Sud et deux clubs européens lui auraient déjà formulé une offre, avec l’Olympique de Marseille et Galatasaray. Des informations confirmées ce jeudi par Calciomercato.com , qui parle de contacts poussés entre Pablo Longoria et les agents de Vidal, qui auraient commencé à préparer un départ en fin de saison.

L’Inter peut casser le contrat de Vidal