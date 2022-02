Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe a-t-il caché son jeu au sujet du Real Madrid ?

Publié le 10 février 2022 à 23h45 par G.d.S.S.

El Confidencial affirme que Kylian Mbappe n’a pas dit la vérité au sujet de son avenir au PSG ces derniers jours. Analyse.

Selon les informations du média espagnol El Confidencial , Kylian Mbappe n’aurait pas dit la vérité lors de sa dernière prise de parole, au cours de laquelle il avait affirmé ne pas encore avoir tranché quant à son avenir. Selon le média, l’attaquant français du PSG sait en fait très bien ce qu’il fera l’an prochain puisqu’il a choisi de rejoindre le Real Madrid. Selon El Confidencial, Mbappe a tenu ces propos afin de ne pas se mettre dans une position difficile avant le choc de Ligue des champions entre le PSG et le Real.

S’il n’a pas encore signé avec Madrid…

Que faut-il en penser ? Si Kylian Mbappe n’a pas officiellement signé son contrat avec le Real Madrid, comme cela semble être le cas, alors un renversement de tendance reste toujours possible, et en ce sens, ce qu’il dit n’est pas inexact lorsqu’il affirme ne pas avoir définitivement tranché, quand bien même la tendance reste bien sûr à une signature au Real Madrid. Dans son for intérieur, Mbappe a peut-être une idée précise, mais tant que rien n’est signé concrètement, il reste tout à fait susceptible de changer d’avis, d’autant que son entourage maintient une discussion avec le PSG.