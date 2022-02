Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est une évidence !

Publié le 10 février 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

Malgré la récente déclaration de Kylian Mbappé, qui assurait qu'il n'avait toujours pas tranché pour son avenir, son départ du PSG ne fait plus aucun doute si l'on en croit plusieurs anciens joueurs parisiens.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions pour son avenir. Toutefois, dimanche après la victoire contre le LOSC (5-1), l'attaquant du PSG assurait qu'il n'avait toujours pas tranché concernant son futur club. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », confiait-il au micro de Prime Video. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui a abouti à un choc entre le PSG et le Real Madrid a rebattu les cartes et repoussé l'annonce de Kylian Mbappé, mais comme révélé par le10sport.com, le club merengue est très confiant.

Rothen et Anelka sont convaincus du départ de Mbappé