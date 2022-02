Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les sollicitations se multiplient pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 10 février 2022 à 16h30 par T.M.

Bien que Lionel Messi ait signé un contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, avec une année supplémentaire en option, le septuple Ballon d’Or ne manque pas d’être courtisé un peu partout dans le monde.

Jusqu’à l’été dernier, Lionel Messi n’avait connu que le FC Barcelone en tant que professionnel. On pensait d’ailleurs que cette histoire d’amour allait durer jusqu’à la fin de la carrière de l’Argentin. Les problèmes financiers du Barça en ont finalement décidé autrement. En effet, bien que Messi était d’accord avec Joan Laporta pour parapher un nouveau contrat, cela n’a pas pu être possible. Libre, La Pulga s’est alors envolée pour le PSG, retrouvant à cette occasion certains de ses amis comme Neymar, Angel Di Maria ou encore Sergio Ramos. Une première expérience loin de Barcelone qui est pour le moment loin d’être concluante. Sur le terrain, Lionel Messi rencontre de grosses difficultés à exprimer tout son talent. Il n’en fallait alors pas plus pour voir déjà des rumeurs apparaitre concernant l’avenir de l’international argentin avec le PSG. Malgré un contrat jusqu’en 2023, assorti d’une autre année en option, Messi pourrait faire ses valises dès le prochain mercato estival. Et forcément, le meilleur joueur ne manquera alors pas d’options pour poursuivre sa carrière…

« Terminer ici pourrait être un grand cadeau pour lui »