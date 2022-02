Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue pour l’avenir d’Erling Haaland…

Publié le 10 février 2022 à 19h15 par La rédaction

L’entraîneur du Borussia Dortmund Marco Rose s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Erling Haaland, ciblé par plusieurs cadors européens dont le PSG. Décryptage.

À l’occasion d’un entretien avec Sport Bild, Marco Rose, l’entraîneur du Borussia Dortmund, est revenu sur la situation d’Erling Haaland : « J'ai des contacts avec Erling tous les jours et j'ai beaucoup d'affection pour ce joueur et cette personne. Je sais combien de temps dure son contrat. Je sais ce qui doit être décidé et quand. Tout est sur la table en interne, tout le monde est honnête les uns avec les autres. C'est pourquoi je n'ai pas à lui parler tous les jours. À un moment donné, il prendra une décision et le club s'y préparera bien. Il est clair que nous voulons tous qu'il reste ». Que faut-il en penser ?

Dortmund a déjà abattu ses cartes

De manière assez directe et claire, le coach du Borussia Dortmund indique que le club n’agit plus au quotidien pour chercher à convaincre Haaland de prolonger, qu’il a déjà abattu ses cartes pour lui faire signer un nouveau bail et qu’il laisse désormais le joueur prendre sa décision. De quoi aujourd’hui déduire que la tendance pour Haaland est bien au départ sinon il aurait d’ores et déjà accepté la proposition de prolongation transmise par le club allemand. De bon augure pour le PSG, annoncé sur les traces du buteur norvégien ?