Mercato - Real Madrid : Une opération colossale proposée cet hiver ? La réponse !

Publié le 10 février 2022 à 19h00 par A.C.

Recrue phare de la Juventus cet hiver, Dušan Vlahović aurait pu prendre une tout autre direction en quittant la Fiorentina.

Avec Kylian Mbappé et Erling Haaland, il est annoncé comme le grand attaquant de demain. A seulement 22 ans, Dušan Vlahović impressionne en Serie A et après avoir explosé à la Fiorentina il a fini dans le viseur d’un grand nombre de clubs à travers l’Europe. Cela a été le cas du Paris Saint-Germain, mais également du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, d’Arsenal et du FC Barcelone. Plusieurs médias ont même annoncé qu’il aurait été offert au Real Madrid, avant de finalement rejoindre la Juventus dans un transfert d’une valeur totale de 75M€.

« C’est totalement faux »