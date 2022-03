Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Haaland !

Publié le 13 mars 2022 à 18h15 par Th.B.

Figurant pourtant dans le viseur du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland ferait tourner la tête de bien des cadors européens. Cependant, aucune décision n’aurait été prise de sa part.

Bien qu’il soit moins présent sur les pelouses cette saison en raison de pépins physiques récurrents, Erling Braut Haaland demeure toujours aussi courtisé sur le marché des transferts. D’autant plus qu’une fois l’exercice terminé, la clause libératoire de 75M€ incluse dans son contrat au Borussia Dortmund entrera en vigueur. De quoi donner des idées au PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier. Cependant, le Paris Saint-Germain ne semblerait pas figurer parmi les favoris dans cette bataille royale dans laquelle le Real Madrid, le FC Barcelone et surtout Manchester City feraient partie intégrante.

Une décision finale d’Haaland dans les prochaines semaines ?