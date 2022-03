Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi et Neymar pointés du doigt en interne !

Publié le 13 mars 2022 à 12h30 par T.M.

Suite au fiasco sur la pelouse du Real Madrid, le PSG tente tant bien que mal de relever la tête. Mais les tensions sont visiblement présentes au sein du vestiaire de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, certaines reproches seraient directement adressés à Lionel Messi et Neymar.

Le Qatar l’a toujours clamé haut et fort, son rêve est de voir le PSG remporter la Ligue des Champions. Toutefois, depuis 2011, chaque campagne européenne s’est à chaque fois soldée par un échec. Cela a encore été le cas cette année face au Real Madrid et de quelle manière. Alors que les coéquipiers de Kylian Mbappé étaient bien partis pour rejoindre les quarts de finale, cela a viré au fiasco. Un naufrage qui pourrait bien provoquer un énorme tremblement de terre en interne étant donné les investissements réalisés par QSI depuis plus de 10 ans maintenant. En 2017, le PSG n’avait pas hésité à lâcher 222M€ pour recruter Neymar. L’été dernier, un gros salaire avait été offert à Lionel Messi, alors libre de tout contrat suite à son départ du FC Barcelone. Aux côtés de Mbappé, le Brésilien et l’Argentin étaient donc censés mener les Parisiens vers la victoire, cela n’a clairement pas été le cas. Sur la pelouse du Bernabeu, Neymar et Messi sont passés à côté… encore une fois. De quoi attiser les reproches en interne.

Les reproches fusent