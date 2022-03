Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 20 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Déjà promis à un départ du PSG l’été prochain et à une nomination sur le banc de Manchester United, Mauricio Pochettino a surpris son monde samedi en laissant entendre qu’il se voyait finalement rester au Parc des Princes.

Ce n’est plus un secret pour personne, Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG à l’issue de la saison en raison de son management jugé globalement décevant et de ses choix sportifs contestés depuis son arrivée au club, en janvier 2021. Les noms de Zinedine Zidane, Antonio Conte ou encore Massimiliano Allegri sont d’ailleurs évoqués avec insistance pour venir lui succéder sur le banc du PSG, et Pochettino semble quant à lui attendu par Manchester United en juin prochain. Et pourtant…

Pochettino se voit rester au PSG