Mercato - OM : Nouveau coup de théâtre dans le dossier Kamara !

Publié le 24 mars 2022 à 15h10 par D.M.

En fin de contrat avec l'OM, Boubacar Kamara serait bien sur les tablettes de l'Atlético, contrairement à ce qu'avait annoncé Enrique Cerezo, président du club madrilène.

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Boubacar Kamara représente une énorme opportunité pour plusieurs équipes européennes. Performant sous les couleurs de l’OM, il attire la lumière et les convoitises. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole évoque un intérêt de l’Atlético pour le milieu de terrain. Ce mercredi, le président madrilène, Enrique Cerezo, a pris la parole et a lâché une déclaration surprenante : « Je ne sais même pas qui est (Boubacar) Kamara pour le moment. Si son arrivée est bouclée ? Nous avons une magnifique et merveilleuse équipe technique qui sait très bien ce qu'elle fait et comment elle doit le faire ».

Simeone apprécie la polyvalence de Kamara