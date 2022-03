Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Payet... Deschamps envoie un message clair aux Marseillais !

Publié le 24 mars 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que l'équipe de France retrouvera la stade Vélodrome vendredi soir à l'occasion du match amical contre la Côte d'Ivoire, Didier Deschamps s'est prononcé sur la situation de plusieurs joueurs de l'OM, à commencer par celles de Steve Mandanda et Dimitri Payet.

A l'occasion de ce rassemblement de l'équipe de France, deux joueurs de l'OM ont été convoqués par Didier Deschamps. Et ce ne sont pas ceux auxquels on aurait pu s'attendre il y a encore quelques mois. En effet, ce sont Mattéo Guendouzi et William Saliba qui sont présents avec les Bleus, deux joueurs prêtés par Arsenal. Le milieu de terrain est déjà présent depuis quelques temps avec les Bleus tandis que le défenseur central célèbre sa première convocation, profitant de l'absence de dernière minute de Benjamin Pavard. En revanche, Steve Mandanda et Dimitri Payet sont toujours absents. Le portier marseillais paye son nouveau statut à l'OM où il est remplaçant de Pau Lopez tandis que le numéro 10 du club phocéen, élément clé de Jorge Sampaoli, n'est plus apparu en Bleus depuis 2018. Didier Deschamps a ainsi fait le point sur ces deux cas dans les colonnes de La Provence .

La porte est entrouverte pour Payet

Dans un premier temps, le sélectionneur de l'équipe de France a été interrogé sur la récente sortie de Dimitri Payet qui assurait dans les colonnes de L'Equipe qu'il pourrait « revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut ! (Il rit.) ». Mais bien que Didier Deschamps ne ferme pas la porte, il semble avoir tourné la page Payet. « Il me fait rire, Dim. À un moment, il a eu un rôle important, décisif même. Depuis, il y a eu d’autres joueurs. Au même titre que Steve (Mandanda), il reste toujours sélectionnable. Quand je dis ça, on dirait que je ne dis rien et jamais je ne reprends ce genre de joueur. Mais ça veut dire quelque chose tout de même. Ça dépendra de la situation. Je crois que sa dernière sélection remonte à 2017, en Suède (C’était sa dernière titularisation, ndlr). Il y a eu d’autres choses depuis, des résultats. Lui aussi a eu des passages plus ou moins performants avec l’OM. Cette saison, il retrouve son meilleur niveau, il est décisif et est souvent capitaine », explique la patron des Bleus.

Si rien ne change à l'OM pour Mandanda...