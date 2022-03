Foot - OM

OM - Malaise : Deschamps répond à l'énorme sortie de Payet !

Publié le 24 mars 2022 à 10h10 par A.M.

Quelques jours après l'appel du pied de Dimitri Payet pour un retour en équipe de France, Didier Deschamps a répondu au numéro 10 de l'OM.

Depuis trois ans et demi, Dimitri Payet n'a plus été appelé en équipe de France. Sa dernière sélection remonte au 11 octobre 2018 contre l'Islande. Il faut dire qu'entre temps, plusieurs joueurs se sont imposés et la concurrence fait rage dans le secteur offensif des Bleus. D'autant plus que Dimitri Payet ne serait pas très chaud pour revenir dans la peau d'un simple joueur secondaire. Des rumeurs qu'il a récemment balayées en assurant dans les colonnes de L'Equipe qu'il pourrait même « revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut ! (Il rit.) ». Une sortie ironique du numéro 10 de l'OM à laquelle a répondu Didier Deschamps.

«Il me fait rire, Dim»