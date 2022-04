Foot - OM

Mercato - OM : Sampaoli se livre sur son adaptation à Marseille !

Publié le 3 avril 2022 à 20h00 par La rédaction

Après avoir passé une année sur le banc de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli revient sur cette expérience, et sur le jeu qu’il tente de faire pratiquer à ses joueurs.

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille à la fin du mois de février 2021, Jorge Sampaoli obtient des résultats satisfaisants. En effet, les Phocéens figurent actuellement à la 2ème place du classement de Ligue 1, et ont réussi à obtenir leur ticket pour les quarts de finale de Ligue Europa Conference. Toutefois, le tacticien argentin est parfois critiqué par les observateurs et les supporters de l’OM pour le jeu qu’il tente de faire pratiquer à ses joueurs. Malgré tout, Sampaoli se dit heureux de son aventure marseillaise.

« Je suis content de cette expérience en France »