OM - Insolite : Quand William Saliba se paye Dimitri Payet !

Publié le 11 avril 2022 à 23h40 par P.L.

Recruté par l'OM l'été dernier, William Saliba s'est très vite adapté à son nouvel environnement et ses nouveaux coéquipiers. D'ailleurs, le défenseur central de 21 ans aime visiblement beaucoup se payer la tête de Dimitri Payet.