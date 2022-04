Foot - OM

OM : L'aveu de Kamara sur son repositionnement !

Publié le 10 avril 2022 à 23h28 par P.L. mis à jour le 10 avril 2022 à 23h29

Ce dimanche, lors de la victoire de l'OM contre Montpellier (2-0), Jorge Sampaoli a une nouvelle fois testé Boubacar Kamara en défense centrale. Et le joueur de 22 ans s'est livré sur son repositionnement.