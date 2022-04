Foot - OM

OM - Malaise : Steve Mandanda se lâche sur sa situation !

Publié le 13 avril 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Steve Mandanda en a profité pour évoquer sa situation à l'OM ainsi que la fin de saison du club phocéen durant laquelle il pourrait avoir un rôle à jouer, notamment en Ligue Europa Conférence.

Steve Mandanda vit une saison très particulière. Et pour cause, l'arrivée de Pau Lopez, prêté par l'AS Roma, a relégué l'international français sur le banc de l'OM. Jorge Sampaoli, qui a toujours assuré qu'il mettait ses portiers en concurrence, semble toutefois privilégier l'Espagnol. En effet, Steve Mandanda joue peu et bénéficie simplement d'une place de titulaire en Ligue Europa Conférence après l'élimination de l'OM en Ligue Europa. Toutefois, dimanche, Jorge Sampaoli a pris tout le monde de court en alignant Steve Mandanda contre Montpellier (2-0), son premier match en Ligue 1 depuis le mois de novembre. Un choix expliqué par l'Argentin : « C’était une décision personnelle pour donner des minutes à Steve pour qu’il puisse jouer jeudi. Le nombre de minutes est important pour lui. Il faut lui donner une régularité avant le retour en Grèce ». L'ancien Havrais devrait bel et bien être dans les buts de l'OM jeudi soir.

Mandanda annonce la couleur