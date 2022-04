Foot - PSG

PSG/OM : Mbappé, Payet… Le pronostic d’Emmanuel Macron pour le Classique !

Publié le 17 avril 2022 à 14h10 par T.M.

Ce dimanche, le choc de la Ligue 1 verra le PSG être opposé à l’OM pour le traditionnel Classique. Une rencontre qu’Emmanuel Macron, président de la République, ne devrait pas manquer et il a d’ailleurs livré son pronostic.

Dans quelques heures, tous les regards seront braqués du côté du Parc des Princes pour le choc de la Ligue 1 entre le PSG, en tête du championnat, et son dauphin, l’OM. Les hommes de Jorge Sampaoli se présentent d’ailleurs en grande forme et tenteront donc de retarder encore un peu le sacre annoncé de la bande à Kylian Mbappé. Le spectacle promet d’être au rendez-vous pour ce Classique et les spectateurs seront nombreux pour ce match dont un certain Emmanuel Macron, président de la République, lui le grand dan de l’OM.

« Je pense que la partie va être très dure »