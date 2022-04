Foot - OM

OM - Polémique : Sampaoli se prononce sur l'arbitrage face au PSG !

Publié le 18 avril 2022 à 11h10 par La rédaction

Alors que le penalty obtenu par le Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille fait polémique, Jorge Sampaoli ne veux pas commenter cette décision arbitrale.

L’Olympique de Marseille pourra nourrir des regrets. En déplacement au Parc des Princes pour tenter de faire tomber le Paris Saint-Germain, les Phocéens se sont finalement inclinés (2-1). Alors que William Saliba pensait offrir le point du match nul à l’OM en égalisant dans les dernières minutes, celui-ci a été signalé hors-jeu à juste titre, mais une autre décision arbitrale fait quant à elle couler beaucoup d’encre. En effet, lors du temps additionnel de la 1ère mi-temps, suite à une main de Valentin Rongier, François Letexier a sifflé un penalty en faveur du PSG, transformé par Kylian Mbappé quelques secondes plus tard. Toutefois, si de nombreux Olympiens , dont Pablo Longoria, se sont plaints de cette décision après le match, cela n’est pas le cas de Jorge Sampaoli, qui ne veux pas juger l’arbitre du soir.

« C’est une décision arbitrale et je ne les commente pas »