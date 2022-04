Foot - OM

OM : Sampaoli s’enflamme totalement pour Dimitri Payet !

Publié le 16 avril 2022 à 20h10 par T.M.

Alors que Dimitri Payent ne cesse d’impressionner cette saison, Jorge Sampaoli a dit tout le bien qu’il pensait du numéro 10 de l’OM.

Ce dimanche, l’OM se présentera au Parc des Princes pour défier le PSG et avec l’objectif de l’emporter face au leader de la Ligue 1. Pour cela, Jorge Sampaoli pourra notamment compter sur un très grand Dimitri Payet. Capitaine du club phocéen, le Réunionnais réalise une saison impressionnante. Décisif à de nombreuses reprises, Payet pourrait donc faire la différence contre le PSG de Mauricio Pochettino. Une arme fatale évoquée ce samedi en conférence de presse par Sampaoli.

« C'est un joueur qui a une grande qualité »