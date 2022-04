Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande révélation sur le feuilleton Kamara !

Publié le 19 avril 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara devrait s’en aller libre, d’autant que de nombreux courtisans sont déjà sur les rangs pour l’international espoirs français.

Pur produit du centre de formation de l’OM, Boubacar Kamara (22 ans) vit ses derniers mois au sein du club phocéen. Déjà passé proche d’un départ lors des précédentes périodes de mercato, le jeune milieu défensif arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec l’OM, et une prolongation de dernière minute semble déjà impensable pour Kamara comme le confirme L’Equipe dans ses colonnes du jour.

Du beau monde sur Boubacar Kamara

Selon le quotidien sportif, Kamara partira bel et bien du club phocéen cet été et serait convoité par plusieurs grandes écuries étrangères et aura donc l’embarras du choix au moment de quitter gratuitement l’OM lors du prochain mercato estival. Reste à savoir qui raflera la mise dans ce dossier…