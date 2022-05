Foot - OM

OM - Malaise : Payet offre un énorme casse-tête à Sampaoli !

Publié le 8 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Sorti sur blessure contre Feyenoord jeudi, Dimitri Payet manquera la fin de la saison avec l'OM. Jorge Sampaoli va devoir se creuser la tête pour jouer sans son numéro 10.

C'est désormais officiel, Dimitri Payet ne jouera plus cette saison. L'OM l'a confirmé par le biais d'un communiqué : « Dimitri Payet a été victime d'une lésion musculaire du mollet bilantée par les examens habituels de référence. Les soins ont été d'ores et déjà démarré mais la récupération totale n'arrivera qu'après la fin du championnat ». Sorti sur blessure contre Feyenoord jeudi, le Réunionnais offre donc un sacré casse-tête à Jorge Sampaoli qui devra rapidement trouver une solution pour jouer sans son joueur le plus décisif.

Comme jouer sans Payet ?