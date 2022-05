Foot - OM

OM : Sampaoli attendait une réponse après Feyenoord !

Publié le 8 mai 2022 à 19h58 par La rédaction mis à jour le 8 mai 2022 à 20h05

Éliminé de la Ligue Europa Conférence par Feyenoord (2-3 sur l’ensemble des matchs), l’OM de Jorge Sampaoli a su rebondir ce dimanche avec la large victoire sur le FC Lorient en Ligue 1 (0-3).