OM - Malaise : La grande annonce de Saliba sur la blessure de Payet !

Publié le 6 mai 2022 à 16h10 par Amadou Diawara

Touché face au Feyenoord, Dimitri Payet pourrait ne pas rejouer de la saison. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, William Saliba a fait passer un message très fort sur la blessure du capitaine de l'OM.

Éliminé de la Ligue Europa Conference ce jeudi soir, l'OM n'a pas seulement perdu ses chances de titre pour cette saison. En effet, le club emmené par Jorge Sampaoli a également essuyé la perte de Dimitri Payet, sorti sur blessure face au Feyenoord. Victime d'une lésion musculaire, le capitaine de l'OM pourrait manquer la fin de la saison selon RMC Sport . Une terrible nouvelle pour Marseille, sachant que le club phocéen veut conforter sa deuxième place en championnat pour s'assurer une qualification directe en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, William Saliba a lâché toutes ses vérités sur la blessure de Dimitri Payet.

«On n'a pas encore de nouvelles de l'IRM, mais c'est sûr qu'on n'est pas pareil sans lui»