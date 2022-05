Foot - OM

OM : Sampaoli annonce la couleur pour le Feyenoord !

Publié le 4 mai 2022 à 17h25 par La rédaction

Alors que l’OM affrontera le Feyenoord Rotterdam ce jeudi pour une place en finale de l’Europa League Conference, Jorge Sampaoli s’est prononcé sur ce rendez-vous.