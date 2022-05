Foot - OM

OM - Malaise : La grande annonce de Sampaoli après l'hécatombe de blessures !

Publié le 8 mai 2022 à 20h10 par Dan Marciano

L'OM a remporté son match à Lorient, mais a perdu plusieurs joueurs sur blessure. Après la rencontre, Jorge Sampaoli s'est prononcé sur cette hécatombe.

Jorge Sampaoli avait enregistré plusieurs mauvaises nouvelles avant le match face à Lorient. L'entraîneur de l'OM avait noté le forfait de Dimitri Payet, d'Arkadiusz Milik, mais aussi d'Amine Harit juste avant le coup d'envoi. Malgré ces absences, le club marseillais est parvenu à vaincre Lorient sur sa pelouse (0-3), mais à quel prix... Gerson, Duje Caleta-Car, Cédric Bakambu et Bamba Dieng sont, tous, sortis sur blessure ce dimanche. Après la rencontre, Sampaoli a, toutefois, donné des nouvelles rassurantes sur Milik et Harit.

« Milik et Harit ? J’espère les récupérer pour le prochain match »