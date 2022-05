Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL imaginée par Laporta pour un international français !

Publié le 18 mai 2022 à 9h30 par Bernard Colas

Désireux de se renforcer en défense, le FC Barcelone a coché le nom de Jules Koundé. Le FC Séville est prêt à s'en séparer de son joueur mais se montre gourmand sur le plan financier, obligeant Joan Laporta à imaginer toutes les options possibles pour parvenir à ses fins.

Si le FC Barcelone souhaite frapper fort en attaque en recrutant Robert Lewandowski, Joan Laporta a également de grosses ambitions pour sa charnière centrale. Si l’arrivée d’Andreas Christensen semble actée, le Danois arrivant à la fin de son contrat avec Chelsea, un autre joueur est attendu pour pallier les absences répétées de Gerard Piqué. D’après la presse espagnole, Jules Koundé apparaît comme la grande priorité, mais le prix de l’international français pourrait refroidir les ardeurs du club culé.

Un échange mis en place pour Koundé ?