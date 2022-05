Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi passe à l’action pour cet international français !

Publié le 10 mai 2022 à 13h00 par Bernard Colas

Désireux de mettre la main sur un défenseur central durant l’été, Xavi serait toujours intéressé par Jules Koundé. Le FC Barcelone aurait d’ailleurs entamé les contacts avec le FC Séville et son joueur.

Cet hiver, Xavi s’est montré actif pour son premier mercato à la tête du FC Barcelone en mettant la main sur quatre renforts. Le secteur offensif a connu de grosses modifications, et de nouveaux changements sont attendus durant l’été, mais c’est en défense que cela pourrait le plus bouger cette fois. Clément Lenglet ou encore Samuel Umtiti sont annoncés sur le départ, tandis que l’état physique de Gerard Piqué interroge en interne. Ainsi, plusieurs joueurs sont observés de près par le club culé, et la piste Jules Koundé aurait notamment été réactivée.

Le Barça discute avec Séville et Jules Koundé