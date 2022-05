Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Lewandowski !

Publié le 18 mai 2022 à 7h30 par Dan Marciano

Sélectionneur de la Pologne, Czesław Michniewicz s'est prononcé sur l'avenir de Lewandowski et a confirmé ses envies de départ.

Lié au Bayern Munich jusqu'en 2023, Robert Lewandowski a levé les doutes sur son avenir. Interrogé sur son futur, il a annoncé son désir de ne pas prolonger son contrat et de quitter la formation bavaroise cet été. « Je peux confirmer que j'ai parlé avec Hasan Salihamidžić et que je l'ai informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern. Les deux parties doivent penser à l'avenir » a confié l'international polonais, en discussions avec le FC Barcelone.

« Il m'a dit qu'il y avait une chance qu'il parte »