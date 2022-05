Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a plombé un transfert colossal au Real Madrid !

Publié le 18 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Proche de s'engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait réclamé au club merengue de ne pas recruter Erling Haaland qui s'est finalement engagé avec Manchester City.

Que ce soir au PSG ou au Real Madrid, Kylian Mbappé est bien décidé à être le leader d'un projet. A Paris, il a pris le dessus sur Neymar et Lionel Messi, mais qu'en serait-il au Real avec Karim Benzema ? Une chose est toutefois assurée, il ne sera pas en concurrence avec Erling Haaland qui s'est engagé avec Manchester City après avoir longtemps été annoncé proche du Real Madrid. Il faut dire que selon Eduardo Inda, directeur d' OK Diario , Kylian Mbappé aurait demandé aux Madrilènes de ne pas recruter le Norvégien.

«Mbappé a plus ou moins mis son veto à Haaland »