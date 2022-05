Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point de Laporta sur l'avenir de Dani Alves !

Publié le 18 mai 2022 à 8h30 par Dan Marciano

Questionné par la presse catalane, Joan Laporta a confirmé des discussions avec Daniel Alves. Une décision devrait être prise dans les prochains jours.

Agé de 38 ans, Daniel Alves n'a pas l'intention de prendre sa retraite. « C'est que j'aimerais continuer parce qu'ici je suis chez moi. Je suis dans le club et dans l'équipe pour lesquels j'ai dû me battre pendant cinq ans pour revenir. Et je pense que je peux continuer à leur apporter des choses, mais cela ne dépend pas de moi » confiait le joueur brésilien dans un entretien à Marca . Selon les dernières informations de Sport, le FC Barcelone a entendu son appel et a entamé des discussions avec l'entourage de Dani Alves pour une prolongation d'une saison.

« Il y a une conversation en cours avec les directeurs sportifs qui m'informeront de leur décision »