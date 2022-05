Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Dani Alves ?

Publié le 16 mai 2022 à 22h00 par La rédaction

Pourtant annoncé sur le départ du FC Barcelone, le vétéran Dani Alves pourrait bien continuer son aventure en Catalogne la saison prochaine.

En novembre 2021, Dani Alves faisait son grand retour au FC Barcelone, à la surprise générale. Le latéral droit, aujourd’hui âgé de 39 ans, n’a pas fait de la figuration, puisqu’il a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Si l’international brésilien, en fin de contrat le 30 juin prochain, se dirigeait vers la sortie, il pourrait bien rempiler avec les blaugranas pour encore quelques mois !

Alves veut rester au Barça