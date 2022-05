Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un transfert à 5M€ pour ce protégé de Dupraz ?

Publié le 16 mai 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

Cet été, plusieurs départs pourraient être à prévoir du côté de l’ASSE. Et cela pourrait notamment concerner Yvann Maçon, qui aurait une belle porte de sortie.

A une journée de la fin du championnat, l’ASSE ne sait pas encore si elle jouera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine. Actuellement à la 19ème place, les Verts n’ont pas leur sort entre les mains. Et forcément, une relégation pourrait avoir de graves répercussions et entraîner de nombreux départs au sein de l’effectif de Pascal Dupraz. Alors que plusieurs joueurs arrivent déjà au terme de leur contrat, d’autres pourraient ainsi être vendus afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Et un chèque pourrait être récupéré grâce à Yvann Maçon.

Direction Porto pour 5M€ ?