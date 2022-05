Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz confirme son départ ?

Publié le 14 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

La fin de saison approche, tout comme la fin du contrat de Pascal Dupraz avec l’ASSE. L’avenir de l’entraîneur stéphanois est alors au coeur des discussions et en conférence de presse, le principal intéressé s’est confié sur ce gros sujet.

Pour se maintenir en Ligue 1, l’ASSE a décidé de se séparer de Claude Puel et de confier les commandes à Pascal Dupraz. Pour ce dernier, la mission était donc très claire. A voir maintenant s’il y arrivera alors que les Verts sont actuellement à la 18ème place de Ligue 1, celle de barragiste. Un maintien pourrait-il alors influencer l’avenir de Dupraz et lui permettre de rester ? Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, l’entraîneur de l’ASSE a souvent été interrogé sur son futur dans le Forez. Cela a de nouveau été le cas et un départ de Pascal Dupraz pourrait bel et bien se produire.

« Je ne suis velléitaire de rien »