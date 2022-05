Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a posé une condition XXL à Longoria…

Publié le 14 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré la détermination de Pablo Longoria à prolonger son contrat, Jorge Sampaoli joue la montre à l’OM. En effet, l’entraîneur argentin souhaite plus de garanties sur le mercato…

Jeudi, en conférence de presse, Jorge Sampaoli faisait le point sur son avenir à l’OM avec un contrat qui court jusqu’en juin 2023, et l’entraîneur argentin laissait planer un gros doute : « J'ai de très bonnes relations avec le président et le propriétaire. Des relations sincères. Je connais l'inquiétude du club à ce sujet, mais je ne peux pas me distraire. Si je commence à réfléchir au futur, je m'éloignerai du présent », confiait Sampaoli, alors que le président Pablo Longoria fait le forcing en interne pour le prolonger au plus vite. Mais l’entraîneur de l’OM a fixé ses conditions.

Sampaoli réclame un gros recrutement pour prolonger

En effet, comme l’a révélé L’Equipe vendredi, Jorge Sampaoli se verrait bien lui aussi poursuivre l’aventure avec l’OM, mais il réclamerait avant tout des garanties pour le mercato estival. L’ancien entraîneur du FC Séville serait très exigeant sur le recrutement et voudrait plus de joueurs, surtout dans la perspective d’une éventuelle participation à la Ligue des Champions la saison prochaine. La direction de l’OM est donc fixée.