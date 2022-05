Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle réunion au sommet pour ce dossier brûlant !

Publié le 16 mai 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet

Grande révélation de la saison côté catalan, Gavi voit le FC Barcelone essayer de le prolonger depuis plusieurs mois maintenant. D’ailleurs, une nouvelle réunion se serait tenue ce lundi entre la direction blaugrana, qui espère boucler le dossier très prochainement, et le clan du joueur de 17 ans.

Si le début de saison n’a clairement pas été une réussite pour le FC Barcelone d’un point de vue sportif, il a néanmoins permis à certains de jeunes de faire leurs premiers pas dans le monde professionnel et de se révéler au grand jour. Gavi a fait partie des quelques uns qui ont su saisir leur chance pour se faire une place dans le groupe blaugrana. À 17 ans seulement, le milieu de terrain a régulièrement été utilisé - que ce soit par Ronald Koeman ou Xavi - et s’est montré comme la grande révélation de la saison pour le FC Barcelone. De ce fait, Joan Laporta compterait sur lui sur le long terme et chercherait à le prolonger depuis plusieurs mois maintenant. Et pour y parvenir, la direction blaugrana n’hésiterait pas à s’entretenir régulièrement avec le joueur et ses représentants.

La direction du Barça et Gavi se sont de nouveau entretenus pour évoquer sa prolongation