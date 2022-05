Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour ce dossier brûlant ?

Publié le 13 mai 2022 à 0h00 par La rédaction

Grand espoir du FC Barcelone, Gavi (17 ans) est en négociations pour prolonger son contrat. Le club catalan espèrerait annoncer la bonne nouvelle cette semaine.

Si l’avenir de Frenkie de Jong au FC Barcelone fait parler, un autre milieu de terrain du club catalan n’est pas encore fixé sur son futur : Gavi. Depuis ses débuts en professionnel, le jeune international espagnol ne cesse d’impressionner mais sa situation contractuelle inquiète le Barça. Dans un peu plus d’un an, Gavi sera libre. Le FC Barcelone travaille toujours sur sa prolongation et un dénouement serait attendu très prochainement.

Annonce cette semaine pour Gavi ?