Mercato - PSG : Leonardo est sous pression dans le dossier De Jong !

Publié le 12 mai 2022 à 17h45 par La rédaction

Pisté par le PSG, Frenkie de Jong, qui souhaiterait rester au FC Barcelone, est également dans le viseur de Manchester City et Manchester United.

Comme très souvent au PSG, le marché des transferts devrait permettre au club parisien de trouver un nouveau milieu de terrain. Avec l’arrivée peu convaincante de Georginio Wijnaldum, Leonardo va devoir se mettre en quête d’un nouveau compère pour Marco Verratti. Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni sont les deux noms les plus cités mais le PSG aurait aussi un œil sur Frenkie de Jong, le joueur du FC Barcelone.

Les deux Manchester sont à l’affût