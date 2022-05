Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ programmé en interne cet été ?

Publié le 18 mai 2022 à 16h00 par La rédaction

Actuelle doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid, le gardien de but ukrainien Andriy Lunin va trancher cet été sur son avenir au sein du club espagnol.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2018, Andriy Lunin a d’abord vécu plusieurs prêts à Leganés, Valladolid et Oviedo, avant d’intégrer l’effectif de la Maison Blanche en 2020. Le gardien de but ukrainien a enfilé le costume de doublure de Thibaut Courtois, et joue donc assez peu avec les madrilènes : deux matchs de Liga et deux autres de Coupe du Roi cette saison. A 23 ans, l’avenir du portier pourrait bien prendre une autre tournure !

Lunin vers un départ ?