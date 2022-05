Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup proposé à Al-Khelaïfi pour oublier Mbappé !

Publié le 19 mai 2022 à 16h45 par Thibault Morlain

Auteur d’une grosse saison avec Benfica, Darwin Nunez pourrait quitter Lisbonne cet été. Pour aller où ? Son nom aurait en tout cas été proposé au PSG.

Restera ? Ne restera pas ? Pour le moment, l’incertitude est toujours totale pour l’avenir de Kylian Mbappé. Il n’empêche que la réponse sera donnée d’ici peu par la star du PSG. S’il décide de rejoindre le Real Madrid, le club de la capitale devra alors lui trouver un remplaçant. De nombreux noms circulent déjà pour l’après Mbappé, dont celui de Darwin Nunez. A 22 ans, l’Uruguayen vient de réaliser une grosse saison avec Benfica. De quoi lui permettre de s’envoler au PSG pour faire oublier Kylian Mbappé ?

Darwin Nunez proposé au PSG ?