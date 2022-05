Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat XXL attend Zidane à Paris !

Publié le 19 mai 2022 à 21h15 par Thibault Morlain

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG rêve de Zinedine Zidane. Et pour arriver à ses fins, le club de la capitale ne devrait pas regarder à la dépense.

L’été dernier, Zinedine Zidane faisait le choix de quitter le banc du Real Madrid. Après s’être reposé pendant un an, Zizou voudrait maintenant revenir aux affaires. Et cela pourrait bien être sur le banc du PSG. En effet, le Qatar rêve du Français pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, sur le départ en cette fin de saison. Bien que d’autres pistes seraient à l’étude, le PSG veut Zidane et pour cela, le tapis rouge pourrait lui être déroulé.

Un salaire monstrueux pour Zidane ?