Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti en rajoute une couche pour Mbappé !

Publié le 19 mai 2022 à 13h45 par Arthur Montagne

Alors que la situation de Kylian Mbappé ne cesse d'être commentée, Carlo Ancelotti s'est montré assez évasif sur la question, assurant qu'il est concentré sur la finale de la Ligue des champions.

Le dénouement est désormais imminent dans le feuilleton Mbappé. Dimanche, l'attaquant français annonçait effectivement qu'il dévoilerait son choix avant le prochain rassemblement de l'équipe de France, à savoir le 28 mai. Par conséquent, tous les regards sont tournés vers l'attaquant du PSG dont le contrat s'achève le 30 juin, surtout du côté de l'Espagne puisqu'il pourrait bien signer au Real Madrid. Présent devant les médias, Carlo Ancelotti a ainsi été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé.

«Le madridismo est excité par la finale de la Ligue des champions et rien d'autre»