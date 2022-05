Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lâché un indice de taille sur son avenir au clan Pochettino !

Publié le 19 mai 2022 à 12h45 par Bernard Colas

Toujours annoncé avec insistance vers le Real Madrid, Kylian Mbappé n’aurait pas caché en interne son admiration pour le Santiago Bernabeu.

« J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France. » Ce dimanche, Kylian Mbappé a lâché une indication de taille concernant sa situation contractuelle, lui qui fait l’objet d’une lutte acharnée entre le PSG et le Real Madrid. L’attaquant tricolore révélera donc sa décision avant le 28 mai prochain, date du prochain rassemblement des Bleus , et en attendant, les rumeurs sont encore nombreuses en vue de la saison prochaine. Le PSG tente par tous les moyens de convaincre Kylian Mbappé de rester, tandis que le Real Madrid compte sur l’engagement pris par le joueur. Ce dernier a toujours rêvé d’évoluer du côté de la Casa Blanca , et de fouler la pelouse du Santiago Bernabéu.

Mbappé fasciné par le Bernabéu