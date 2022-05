Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une terrible crainte pour Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 11h10 par Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé va faire son annonce ce week-end concernant son choix pour son avenir, le Real Madrid attendrait de façon très fébrile la décision de l'attaquant du PSG.

« J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France ». Le message est signé Kylian Mbappé. Par conséquent, avant le 28 mai, date du rassemblement de l'équipe de France, l'annonce la plus attendue du monde du football sera enfin dévoilée. L'attaquant du PSG, dont le contrat s'achève le 30 juin, révèlera donc sa décision entre une prolongation à Paris ou une signature au Real Madrid. Et alors que le club madrilène était idéalement placé jusque-là, le PSG a rattrapé une partie de son retard, comme le10sport.com le révélait une exclusivité.

Le pessimisme gagne du terrain au Real Madrid

Et la tendance se confirme sérieusement. En effet, selon les informations de RMC Sport , le Real Madrid est beaucoup moins optimiste que ces dernières semaines et ne prend plus du tout pour acquise la signature de Kylian Mbappé. L'entourage de l'attaquant français aurait laissé entendre au club merengue qu'il réfléchissait toujours à son avenir, ce qui a bien évidemment refroidit les dirigeants madrilènes. Par conséquent, le Real Madrid attend désormais avec une grande fébrilité la prise de parole de Kylian Mbappé, qui pourrait annoncer une prolongation au PSG.