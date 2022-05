Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme coup de froid jeté sur le transfert de Lewandowski !

Publié le 20 mai 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

Président de la Liga et donc bien au courant des délicatesses financières du FC Barcelone, Javier Tebas n’a clairement pas montré son optimisme concernant un éventuel transfert de Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich et ce, pour plusieurs raisons bien précises évoquées par le patron de l'élite du football espagnol.

Et si c’était la bonne pour le FC Barcelone au sujet du transfert de Robert Lewandowski ? Sous contrat au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, le Polonais semblerait vouloir changer d’air après douze saisons passées en Bundesliga. À en croire AS , un accord aurait été trouvé entre le FC Barcelone et le clan Lewandowski sur les bases d’un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel de 9M€. Néanmoins, un terrain d’entente ne serait pas encore à signaler entre le champion d’Allemagne et le Barça au niveau de l’indemnité du transfert. En raison des difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone ces derniers temps, le club culé ne pourrait pas vraiment mener à bien l’opération Robert Lewandowski en l’état.

« Je ne le vois pas à Barcelone pour le moment »

Dans le cadre d’un forum ISDE Sports Convention qui a lieu à Madrid ce vendredi, Javier Tebas a été invité à prendre position sur le feuilleton Robert Lewandowski qui anime la période pré-mercato du FC Barcelone et qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Selon le président de la Liga et dans des propos relayés par Marca , le transfert de Lewandowski du Bayern Munich au FC Barcelone ne serait pas vraiment réalisable à l’instant T. « À ce jour, non. D'autres choses doivent se produire, dont je ne sais pas si elles vont se produire. Le BLM, Barca Estudios... Dans leur budget, ils avaient une vente de Barça Estudios que je ne vois pas. Les chiffres sont très simples, si vous avez plus de 500 millions de pertes des deux années précédentes, vous devez les récupérer pour pouvoir signer sans la règle du 1/3. Alors qu'il reste encore un an à Lewandowski au Bayern, entre ce que Lewandowski veut être payé et ce que le Bayern veut prendre... Je ne le vois pas à Barcelone pour le moment » .