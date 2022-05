Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski a déjà un pied au Barça !

Publié le 20 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Bien que le Bayern Munich affirme en public vouloir conserver Robert Lewandowski, le Polonais aurait déjà trouvé un accord avec le Barça sur les termes de son futur contrat.

Après douze saisons passées en Bundesliga au Borussia Dortmund et au Bayern Munich, Robert Lewandowski aurait de fortes chances d’aller voir ailleurs à l’intersaison, soit au moment où il lui restera une année sur son contrat au Bayern. En effet, d’après Fabrizio Romano, Lewandowski serait particulièrement emballé par l’idée de quitter la Bavière pour la Catalogne pour s’engager en faveur du FC Barcelone qui ferait du serial buteur polonais son dossier prioritaire de cet été. D’ailleurs, une avancée considérable serait à noter dans l’opération Robert Lewandowski au FC Barcelone.

Un accord trouvé entre Lewandowski et le Barça !