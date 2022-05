Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole se lâche sur Mbappé après sa prolongation !

Publié le 22 mai 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

Ce samedi soir, à la grande surprise de tout le monde, Kylian Mbappé a annoncé qu’il prolongeait au PSG jusqu’en 2025 alors que le Real Madrid insistait fortement pour le recruter cet été. Le dénouement de ce feuilleton a d’ailleurs été très mal vécu par la presse espagnole.

Pendant toute la saison, Kylian Mbappé n’a jamais rien laissé filtrer concernant la suite de sa carrière. L’avenir de l’attaquant de 23 ans demeurait très incertain alors qu’il était en fin de contrat en juin prochain. À l’instar de l’été dernier, le Real Madrid a fait tout son possible pour convaincre le champion du monde 2018 de rejoindre ses rangs lors du prochain mercato estival. Mais les efforts madrilènes n’ont visiblement pas porté leurs fruits puisque Kylian Mbappé a annoncé qu’il prolongeait jusqu’en juin 2025 ce samedi soir avant la rencontre face au FC Metz, à la grande surprise de ses coéquipiers comme l’a révélé Marquinhos après la partie. Et cette annonce n’a pas été très bien perçue auprès de la presse espagnole.

« Tu ne joueras jamais au Real Madrid, pas une minute de ta vie, c'est fini »

En effet, Marca a titré la Une de son journal du dimanche sur l’international tricolore en déclarant : « Il faut avoir beaucoup de classe pour pouvoir jouer au Real Madrid. » Le constat est assez similaire du côté de chez AS , qui titre un grand « tant pis pour lui » pour son édition du jour, tout en expliquant que « Mbappé préfère l'argent du PSG à la légende madrilène. » Au micro d’ El Chiringuito , les coups de gueule ont également été nombreux, à l’instar de celui du journaliste Tomas Roncero qui affirme que Kylian Mbappé n’aura plus aucune chance de signer au Real Madrid à l’avenir : « En 2025, toujours sans Ligue des Champions, sans Ballon d'Or, c'est fini, tu ne viendras pas. Si tu veux visiter le Bernabéu, tu feras la visite pour les touristes. Tu ne joueras jamais au Real Madrid, pas une minute de ta vie, c'est fini. Tu vas avoir tout l'argent du monde, mais ton rêve de gamin, tu ne le vivras jamais. » De son côté, Juanma Rodriguez - consultant vedette de l’émission - a avoué qu’il se sentait presque trahi par la star du PSG : « Je me sens arnaqué. Mbappé a utilisé le Real Madrid pour avoir un meilleur contrat à Paris. Je ne veux plus rien savoir de lui. » « Mbappé s'est foutu de la gueule du Real Madrid » a ensuite lancé le journaliste Edu Aguirre. Si les réactions quant à la prolongation de Kylian Mbappé ont été plutôt positives en France, on ne peut pas dire que ce soit le même son de cloche de l’autre côté des Pyrénées. Reste maintenant à voir si le Real Madrid reviendra à la charge pour l’international tricolore lors des prochaines années...