Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À Marseille, la confiance règne pour William Saliba !

Publié le 24 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Bien que le prêt de William Saliba soit arrivé à expiration à l’OM, Jacques Cardoze n’a pas encore fait une croix définitive sur le défenseur central français prêté par Arsenal.

Mission accomplie pour William Saliba. Non seulement le défenseur prêté par Arsenal a su se montrer pendant l’intégralité de la saison à l’OM, devenant un élément indéboulonnable de l’effectif de Jorge Sampaoli, tout en connaissant ses premières sélections en Équipe de France A lors du dernier rassemblement. Et en outre, Saliba a joué un énorme rôle au fil de l’exercice, afin de permettre à l’OM de retrouver la Ligue des champions. Cependant, son prêt est arrivé à expiration en même temps que la saison de l’OM et un retour à Arsenal est inévitable. Mais pour combien de temps ? Arsenal n’aurait pas encore tranché sur son rôle pour la saison prochaine et une vente ne serait pas à écarter dans les bureaux des dirigeants des Gunners .

« Rien n'est impossible »

De quoi permettre à l’OM de rester optimiste ? Selon le rescindable de la communication de l’OM, le président Pablo Longoria n’aurait pas encore jeté l’éponge pour le recrutement de William Saliba. « Pour le moment, William Saliba n'est pas parti. Il a dit lui-même qu'il avait très envie de rester et il faut laisser Pablo Longoria travailler et négocier tout ça. Rien n'est impossible ». a confié Jacques Cardoze à France Bleu Provence.