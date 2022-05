Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Saliba... L'OM fait le point sur les dossiers chauds du projet McCourt !

Publié le 23 mai 2022 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 23 mai 2022 à 19h34

Responsable de la communication de l'OM, Jacques Cardoze a passé en revue l'actualité du club marseillais. Il a été question de l'avenir de Jorge Sampaoli, mais aussi du départ de Boubacar Kamara à Aston Villa.

Les choix de Pablo Longoria ont été payants. Nommé à la présidence du club marseillais en février 2021, le président de l'OM avait été l'un des acteurs majeurs du dernier mercato estival, s'attachant les services de onze recrues. Certaines d'entre elles ont permis à l'OM de se qualifier deuxième de la Ligue des champions. « En football, tout va toujours très vite. Mais il faut déjà regarder le chemin parcouru. Il y a un peu plus d'un an, l'OM n'allait pas bien. Pablo Longoria a été désigné par le propriétaire Franck McCourt et on peut dire qu'il a eu le nez creux. Il faut regarder le passé pour mieux comprendre l'avenir : l'équipe a été renouvelée à 80-90% l'été dernier et il y a eu des prises de risques avec des joueurs sur lesquels il n'y avait pas de certitudes, des joueurs qui se sont bonifiés au fil des mois. Par exemple, aujourd'hui, plus personne ne voudrait critiquer Gerson alors qu'il y avait des critiques il y a un an. L'effectif s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, il est vraiment en situation d'affronter des grandes équipes » a confié Jacques Cardoze, responsable de la communication à l'OM. Longoria va devoir continuer son travail pour renforcer l'équipe première durant l'intersaison. Le dirigeant va également devoir gérer certains dossiers sensibles.

Sampaoli devrait rester coach de l'OM

Qui sera à la tête de l'OM la saison prochaine ? Lié à l'équipe phocéenne jusqu'en 2023, Jorge Sampaoli n'a pas l'intention de quitter son poste. « A l’année prochaine ? Oui » a simplement lâché le technicien argentin samedi dernier. Ce lundi, Jacques Cardoze a confirmé que Sampaoli devrait être sur le banc la saison prochaine pour diriger l'équipe première en Ligue des champions. « En tous cas, Jorge Sampaoli a dit qu'il le souhaitait donc il n'y a pas de raison de penser qu'il en serait autrement. C'est normal et c'est une relation qu'il a envie d'instituer avec les dirigeants. Il veut avoir la meilleure équipe et il veut toujours que les dirigeants trouvent les meilleurs moyens possibles pour obtenir des joueurs » a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à France-Bleu Provence . Selon L'Equipe , Pablo Longoria aurait déjà transmis son offre à Sampaoli, qui devrait l'accepter après quelques jours de vacances.

La mise au point de l'OM sur les dossiers Saliba et Kamara