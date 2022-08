Foot - Mercato - PSG

PSG : Une grosse décision prise pour Fofana, les raisons dévoilées

A la recherche d’un défenseur central, le PSG a jeté son dévolu sur Wesley Fofana pour oublier l’échec Milan Skriniar. Désireux de quitter Leicester, l’international espoir français a été écarté du groupe des Foxes. En marge de la rencontre face à Southampton, Brendan Rodgers, le coach de Leicester, a expliqué sa décision.

Alors que le dossier Milan Skriniar vient de tomber à l’eau, le PSG va devoir trouver une solution de repli. Christophe Galtier l’a confié à de nombreuses reprises : il attend toujours un défenseur central pour étoffer son effectif. Vu les complications de la piste Skriniar, le PSG avait anticipé l’échec en ciblant Wesley Fofana.

Après une saison plombée par une grosse blessure, Wesley Fofana vit un été mouvementé. Même si Leicester l’a prolongé, l’international espoir français souhaite quitter les Foxes . Chelsea est très intéressé et est prêt à lâcher un énorme billet pour s’offrir Fofana. Le PSG ne l’oublie pas mais le dossier s’annonce épineux.

❌ Wesley Fofana❌ Youri TielemansBrendan Rodgers says any player not in the ‘right frame of mind’ can’t be picked. 👀 pic.twitter.com/ptbfhTaFBa