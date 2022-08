Foot - Mercato - PSG

PSG, Chelsea... Wesley Fofana a déjà tranché pour son transfert

Cherchant à recruter un nouveau défenseur central, le PSG et Luis Campos exploreraient plusieurs pistes sur le marché des transferts. Alors que celle menant à Milan Skriniar n'a plus l'air d'avancer, le conseiller sportif parisien s'intéresserait à d'autres options comme celle de Wesley Fofana. Toutefois, le défenseur de 22 ans aurait déjà tranché pour son avenir.

Alors qu’il a déjà été particulièrement actif sur le marché des transferts, le PSG attendrait toujours du renfort cet été. Le club de la capitale voudrait recruter un nouveau défenseur central. Luis Campos s’est donc mis au travail assez rapidement et a placé quelques noms sur sa liste. Alors que la piste menant à Milan Skriniar semble bloquée, le conseiller sportif parisien se tournerait vers d’autres options sur le mercato. Luis Campos s’intéresserait ainsi à Wesley Fofana. Mais l’ancien de l’ASSE aurait déjà tranché pour son avenir.

Wesley Fofana has no doubts since one month: he wants Chelsea, it’s his dream move. Full agreement on personal terms has been reached days ago, now waiting for new bid 🚨🔵 #CFCFofana asked Rodgers to be left out of Southampton game, it’s confirmed - as @RobTannerLCFC reported. pic.twitter.com/9QZfatWUkV